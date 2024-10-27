Каталізатор автомобіля: як не вивести його за ладу передчасно

Цей дуже неоднозначний компонент є у кожній машині, випущеній в останні півтора-два десятиліття. Каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів не несе ніякої користі водієві і функціоналу автівки. Але при тому він дуже дорогий, та ще й зістарившись, починає заважати двигуну, перекриваючи вихлоп. В який спосіб продовжити ресурс каталізатора чи як мінімум, не скорочувати його життя?

Скільки жити каталізатору

З інженерної точки зору, "регулювати" ресурс каталізатора водій не може. Особливо якщо говорити про деякі моделі, що мають хронічні проблемні з цим вузлом. Проте сьогодні наша розмова про те, як не вивести цей пристрій з ладу завчасно. Наприклад, відомо, що більшість виробників розраховують службу каталізатора не менш як на 150 тис. км, або проголошується його ресурс як ресурс всього автомобіля. Але не все так просто для українських умов, де вік служби будь-якого автомобіля прагне нескінченності.

Чому виходить з ладу каталізатор

Знаючи причини, з яких нейтралізатор передчасно виходить з ладу, можна пробувати продовжити його ресурс.

- Пальне з невідповідним октановим числом або контрафактне пальне. Догоряючи у вихлопному тракті, таке паливо нещадно оплавляє стільники каталізатора, і вони перестають пропускати вихлопні гази;

- Так звані пропуски запалювання в циліндрах. Достатньо, щоб час від часу не давала іскри одна-єдина свічка, і тоді паливо, що не згоріло в циліндрі, буде потрапляти в каталізатор і догорати в ньому. Знов таки оплавляючи його стільники;

- Передозування пального несправними форсунками. Надмірна кількість пального в циліндрі призводить до того ж результату, що й у попередньому випадку;

- Проблеми з датчиками кисню. Так званий лямбда-зонд, даючи некоректний сигнал в модуль керування двигуна, в деяких режимах призводить до передозування палива, яке догоряє у випускному тракті, зокрема і в каталізаторі;

- Фізичне руйнування каталізатора. Керамічні стільники можуть розтріскатися через струс або різке охолодження, наприклад, у калюжі під час руху в негоду. Відомі приклади руйнування кераміки стільників через заводський брак.

Таким чином, якщо водій вчасно помітить ознаки вищезгаданих негараздів і усуне їх, його система нейтралізації вихлопу збережеться від передчасного старіння. Звісно, не всі з цих симптомів можна зафіксувати власними силами, але для того є регулярні техобслуговування і непланові візити на СТО. Де разом з іншими операціями можна замовляти майстрам інспекцію вказаних вище систем.

Як дізнатись, що відмовляє каталізатор

Зрозуміти, що каталізатору прийшов кінець, неважко. Коли в оплавлених або забитих стільниках залишаються відкритими для проходу менш як 50% каналів, двигун втрачає потужність і машина "не їде". Врешті решт мотор остаточно відмовляється рухати машину вперед і на панелі висвічується тривожна лампа Сheck engine.

По-перше, автомобіль "планово", поступово забруднює стільники свого каталізатора сажею, окалиною та іншими продуктами згоряння палива і нагаром від незнятої кільцями оливи, які вилітають з циліндрів у вихлопну систему. З іншого боку, у вихлопі можуть траплятись якісь негаразди. І тоді в першу чергу відбувається оплавлення стільників, бо система вихлопу перегрівається понад 900 градусів С.

Справжня катастрофа для всього двигуна – так зване фрагментарне руйнування кераміки. Біда у тому, що у моторів з так званим катколектором – каталізатором, розташованим впритул до головки блоку циліндрів – дрібні частинки зруйнованої кераміки можуть засмоктуватися назад в циліндри. Там вони працюють як абразивний матеріал і швидко виводять циліндро-поршневу групу з ладу – падає компресія, двигун потребує капремонту. Але такі випадки мають місце лише в деяких конкретних моделях силових агрегатів.

Коротко

На жаль, для багатьох українських власників вихід з ладу каталізатора не становить великої проблеми – вони просто викидають його з системи, не ускладнюючи собі життя покупкою нового. Так робити не можна – це забороняє і українське законодавство, і сама логіка європейського ставлення до навколишнього середовища. А щоб продовжити строк служби рідного каталізатора, варто дотримуватись приведених вище порад.