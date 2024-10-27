Катализатор автомобиля: как не вывести его из строя преждевременно

Этот очень неоднозначный компонент имеется в каждой машине, выпущенной в последние полтора-два десятилетия. Каталитический нейтрализатор отработавших газов не несет никакой пользы водителю и функционалу автомобиля. Но при этом он очень дорог, да еще состарившись, начинает мешать двигателю, перекрывая выхлоп. Как продлить ресурс катализатора или как минимум, не сокращать его жизнь?

Сколько жить катализатору

С инженерной точки зрения, "регулировать" ресурс катализатора водитель не может. Особенно если говорить о некоторых моделях, имеющих хронические проблемные с этим узлом. Однако сегодня наш разговор о том, как не вывести это устройство из строя раньше времени. Например, известно, что большинство производителей рассчитывают службу катализатора не менее чем на 150 тыс. км или провозглашается его ресурс как ресурс всего автомобиля. Но не все так просто для украинских условий, где возраст службы любого автомобиля стремится к бесконечности.

Почему выходит из строя катализатор

Зная причины, по которым нейтрализатор преждевременно выходит из строя, можно пытаться продлить его ресурс.

- горючее с неподходящим октановым числом или контрафактное горючее. Догорая в выхлопном тракте, такое топливо беспощадно оплавляет соты катализатора, и они перестают пропускать выхлопные газы;

- так называемые пропуски зажигания в цилиндрах. Достаточно, чтобы время от времени не давала искры одна-единственная свеча, и тогда не сгоревшее в цилиндре топливо будет попадать в катализатор и догорать в нем. Опять таки оплавляя его соты;

- передозировка горючего неисправными форсунками. Чрезмерное количество горючего в цилиндре приводит к тому же результату, что и в предыдущем случае;

- проблемы с датчиками кислорода. Так называемый лямбда-зонд, давая некорректный сигнал в модуль управления двигателя, в некоторых режимах приводит к передозировке топлива, которое догорает в выпускном тракте, в том числе и в катализаторе;

- физическое разрушение катализатора. Керамические соты могут растрескаться из-за сотрясения или резкого охлаждения, например, в луже при движении в непогоду. Известны примеры разрушения керамики сотов из-за заводского брака.

Таким образом, если водитель вовремя заметит признаки упомянутых проблем и устранит их, его система нейтрализации выхлопа сохранится от преждевременного старения. Конечно, не все из этих симптомов можно зафиксировать сами по себе, но для этого есть регулярные техобслуживания и неплановые визиты на СТО. Где вместе с другими операциями можно заказывать мастерам инспекцию вышеуказанных систем.

Как узнать, что отказывает катализатор

Понять, что катализатору пришел конец, нетрудно. Когда в оплавленных или забитых сотах остаются открытыми для прохода менее 50% каналов, двигатель теряет мощность и машина "не едет". В конце концов, мотор окончательно отказывается двигать машину вперед и на панели высвечивается тревожная лампа Сheck engine.

Во-первых, автомобиль "планово", постепенно загрязняет соты своего катализатора сажей, окалиной и другими продуктами сгорания топлива и нагаром от неснятого кольцами масла, вылетающих из цилиндров в выхлопную систему. С другой стороны, в выхлопе могут случаться какие-то невзгоды. И тогда в первую очередь происходит оплавление сотов, потому что система выхлопа перегревается более 900 градусов.

Настоящая катастрофа для всего двигателя – так называемое фрагментарное разрушение керамики. Беда в том, что у моторов с так называемым катколлектором – катализатором, расположенным вплотную к головке блока цилиндров – мелкие частицы разрушенной керамики могут засасываться обратно в цилиндры. Там они работают как абразивный материал и быстро выводят цилиндро-поршневую группу из строя – падает компрессия, двигатель нуждается в капремонте. Но такие случаи имеют место только в некоторых конкретных моделях силовых агрегатов.

Кратко

К сожалению, для многих украинских владельцев выход из строя катализатора не представляет большой проблемы – они просто выбрасывают его из системы, не усложняя себе жизнь покупкой нового. Так делать нельзя – это запрещает и украинское законодательство, и сама логика европейского отношения к окружающей среде. А чтобы продлить срок службы родного катализатора, следует придерживаться приведенных выше советов.