Кассовые аппараты в такси. В Раде готовят законопроект

Таксисты будут устанавливать кассовые аппараты в авто. Их хотят обязать законодательно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева агентству "Украинские новости".
Соответствующий законопроект зарегистрируют в конце января.
"Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", - отметил он.
По его словам, сейчас проект находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.
Напомним, Кабинет министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.