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Кассовые аппараты в такси. В Раде готовят законопроект

Автор: Анастасия Рокитна

Таксисты будут устанавливать кассовые аппараты в авто. Их хотят обязать законодательно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева агентству "Украинские новости".

Соответствующий законопроект зарегистрируют в конце января.

"Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", - отметил он.

По его словам, сейчас проект находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

Напомним, Кабинет министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

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