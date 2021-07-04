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В Каспийском море произошел мощный взрыв на одной из нефтяных платформ, - Oxu

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Каспийском море вечером 4 июля произошел взрыв на одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе. Очевидцы в соцсетях сообщают о достаточно сильной взрывной волне, которая ощущалась на берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азербайджанское издание Oxu.

Взрыв, предположительно, произошел на газовом месторождении "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Пользователи соцсетей, находившиеся на пляже, сняли момент взрыва. По их словам, взрывная волна была достаточно мощной, что ощущалась на берегу.

На опубликованных пользователями кадрах видно, как в Каспийском море в небо понимается столб пламени.

Напомним, 2 июля в Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе, эксплуатируемом мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex.

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пожарАзербайджанКаспийское мореВзрыв