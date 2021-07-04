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У Каспійському морі стався потужний вибух на одній з нафтових платформ, - Oxu

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Каспійському морі ввечері 4 липня стався вибух на одній з нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі. Очевидці в соцмережах повідомляють про досить сильну вибухову хвилю, яка відчувалася на березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на азербайджанське видання Oxu.

Вибух, імовірно, стався на газовому родовищі "Умід" в азербайджанському секторі Каспійського моря. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Користувачі соцмереж, що знаходилися на пляжі, зняли момент вибуху. За їхніми словами, вибухова хвиля була досить потужною, що відчувалася на березі.

На опублікованих користувачами кадрах видно, як в Каспійському морі в небо розуміється стовп полум'я.

Нагадаємо, 2 липня в Мексиканській затоці сталася пожежа на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканської державної нафтової компанією Pemex.

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пожежаАзербайджанКаспийское мореВибух