Каштани, горіхи та яблука: чим плоди дерев небезпечні для авто

Дуже прикро буває, коли те, що прикрашає наші міста і села восени, раптом чинить шкоду нашим автомобілям. Саме у вересні-жовтні звичні місця паркування можуть перетворюватись на небезпечну зону, перебування в якій завершується візитом до кузовної майстерні.
Про те, як не стати клієнтом рихтувальника та маляра через каштани та горіхи, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і "Autobild Україна".
В принципі, будь-які плоди, що падають на машину з висоти, можуть залишити вм'ятини на кузові. Але осінь – найнебезпечніший у цьому сенсі сезон, адже тепер найбільше плодів твердих і масивних. Є райони, де каштани і яблука та груші так званих зимових сортів загрожують нашим машинам мало не на кожному кроці. І що робити, якщо паркуватися більше нема де?
На радість водіям, не кожен каштан і не кожна груша, що вцілили у машину, залишають на ній помітний слід, хоча перевіряти щоразу свою удачу не варто. Проте, від пошкодження кузова в певні мірі можна застрахуватись, і ми пропонуємо кілька прийомів з багатого водійського досвіду автожурналістів rbc.ua.
Слід визнати, що не всі моделі автомобілів вразливі з точки зору "каштанової загрози". На щастя, свої відмітини декоративні і садові плоди не можуть залишити на машинах, чий кузов зварено з достатньо міцного сталевого листа. Тож якщо ваша машина вже потрапляла під масоване "бомбардування" чимось достатньо твердим і важким, і округлих ум’ятин на даху та капотах не спостерігається, наші вітання – ваш олдскульний автомобіль має перевагу перед більшістю новітніх моделей у виборі місця для паркування в осінній період.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як вибирати тип кузова автомобіля.