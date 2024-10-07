Каштани, горіхи та яблука: чим плоди дерев небезпечні для авто

В принципі, будь-які плоди, що падають на машину з висоти, можуть залишити вм'ятини на кузові. Але осінь – найнебезпечніший у цьому сенсі сезон, адже тепер найбільше плодів твердих і масивних. Є райони, де каштани і яблука та груші так званих зимових сортів загрожують нашим машинам мало не на кожному кроці. І що робити, якщо паркуватися більше нема де?

Що робити, якщо падають яблука та каштани

На радість водіям, не кожен каштан і не кожна груша, що вцілили у машину, залишають на ній помітний слід, хоча перевіряти щоразу свою удачу не варто. Проте, від пошкодження кузова в певні мірі можна застрахуватись, і ми пропонуємо кілька прийомів з багатого водійського досвіду автожурналістів rbc.ua.

Коли восени доводиться паркуватися під каштановими деревами, відразу шукайте місце, де на землі менше каштанів та каштанової кожури. Адже навіть сусідні дерева одного сорту часом "плодоносять" у різний час і розкидаються своїми "бомбами" у різні періоди. В цілому це стосується і фруктових дерев;

Залишайте машину під найнижчими деревами з усього ряду (алеї чи саду), бо плоди, що впали з малої висоти, мають меншу кінетичну енергію і меншу ймовірність, що вони помнуть метал;

Якщо підозріле дерево накриває ваше постійне паркомісце, можна спробувати превентивно обірвати небезпечні плоди, що загрожують машині, не чекаючи їх падіння через дозрівання та вітер. Прибрати абсолютно всі каштани, горіхи чи груші-яблука навряд чи вийде, але обірвати чи струсити значну і найбільш небезпечну частину цілком реально;

Якщо ви заплануєте спиляти геть гілки з каштанами, горіхами, яблуками чи грушами, що нависають над вашим постійним місцем паркування, подумайте про майбутнє літо. Зараз ви на це дерево сердиті, але ж наступного спекотного сезону його пишна крона знову стане вам у нагоді в якості укриття від сонця; або не стане, якщо ви вирішите прорідити її зараз;

Раптом ваша машина таки потрапить під каштанове чи горіхове бомбардування і "прикраситься" кратерами на найвидніших місцях, не поспішайте одразу до рихтувальника та маляра. Не забувайте, що в будь-якому місті сьогодні можна знайти послугу виправлення вм'ятин без фарбування. Ця технологія як навмисне призначена для ум’ятин, отриманих від падаючих плодів. А якщо машина ваша не дуже свіжа і не дуже дорога, ще раз подумайте, наскільки вам заважають ці малопомітні зміни мікрорельєфу кузову? Як правило, лакофарбове покриття плодами не руйнується, отже, такі найстрашніші наслідки пошкоджень кузовних деталей як корозія, в цих місцях не загрожує.

Коротко

Слід визнати, що не всі моделі автомобілів вразливі з точки зору "каштанової загрози". На щастя, свої відмітини декоративні і садові плоди не можуть залишити на машинах, чий кузов зварено з достатньо міцного сталевого листа. Тож якщо ваша машина вже потрапляла під масоване "бомбардування" чимось достатньо твердим і важким, і округлих ум’ятин на даху та капотах не спостерігається, наші вітання – ваш олдскульний автомобіль має перевагу перед більшістю новітніх моделей у виборі місця для паркування в осінній період.