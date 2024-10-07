Каштаны, орехи и яблоки: чем плоды деревьев опасны для авто

Очень досадно бывает, когда то, что украшает наши города и села осенью, вдруг наносит ущерб нашим автомобилям. Именно в сентябре-октябре привычные парковочные места могут превращаться в опасную зону, пребывание в которой завершается визитом в кузовную мастерскую.
О том, как не стать клиентом рихтовщика и маляра из-за каштанов и орехов, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autocentre и "Autobild Украина".
В принципе, любые плоды, падающие на машину с высоты, могут оставить вмятины на кузове. Но осень – самый опасный в этом смысле сезон, ведь теперь больше всего плодов жестких и массивных. Есть районы, где каштаны и яблоки и груши так называемых зимних сортов угрожают нашим машинам чуть ли не на каждом шагу. И что делать, если парковаться больше негде?
К радости водителям, не каждый каштан и не каждая уцелевшая в машину груша оставляют на ней заметный след, хотя проверять каждый раз свою удачу не стоит. Тем не менее, от повреждения кузова в определенной степени можно застраховаться, и мы предлагаем несколько приемов по богатому водительскому опыту автожурналистов rbc.ua.
Следует признать, что не все модели автомобилей уязвимы с точки зрения "каштановой угрозы". К счастью, свои отметины декоративные и садовые плоды не могут оставить на машинах, чей кузов сварен из достаточно крепкого стального листа. Так что если ваша машина уже попадала под массированную "бомбардировку" чем-то достаточно жестким и тяжелым, и округлых вмятин на крыше и капотах не наблюдается, наши поздравления – ваш олдскульный автомобиль имеет преимущество перед большинством новейших моделей в выборе парковочного места в осенний период.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбирать тип кузова автомобиля.