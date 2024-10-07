Каштаны, орехи и яблоки: чем плоды деревьев опасны для авто

В принципе, любые плоды, падающие на машину с высоты, могут оставить вмятины на кузове. Но осень – самый опасный в этом смысле сезон, ведь теперь больше всего плодов жестких и массивных. Есть районы, где каштаны и яблоки и груши так называемых зимних сортов угрожают нашим машинам чуть ли не на каждом шагу. И что делать, если парковаться больше негде?

Что делать, если падают яблоки и каштаны

К радости водителям, не каждый каштан и не каждая уцелевшая в машину груша оставляют на ней заметный след, хотя проверять каждый раз свою удачу не стоит. Тем не менее, от повреждения кузова в определенной степени можно застраховаться, и мы предлагаем несколько приемов по богатому водительскому опыту автожурналистов rbc.ua.

Когда осенью приходится парковаться под каштановыми деревьями, сразу ищите место, где на земле меньше каштанов и каштановой кожуры. Ведь даже соседние деревья одного сорта порой "плодоносят" в разное время и разбрасываются своими "бомбами" в разные периоды. В целом это касается и фруктовых деревьев;

Оставляйте машину под самыми низкими деревьями со всего ряда (аллеи или сада), так как упавшие с малой высоты плоды имеют меньшую кинетическую энергию и меньшую вероятность, что они умнут металл;

Если подозрительное дерево накрывает ваше постоянное паркоместо, можно попытаться превентивно оборвать опасные плоды, угрожающие машине, не дожидаясь их падения из-за созревания и ветра. Убрать абсолютно все каштаны, орехи или груши-яблоки вряд ли получится, но оборвать или стряхнуть значительную и наиболее опасную часть вполне реально;

Если вы запланируете спилить ветки с каштанами, орехами, яблоками или грушами, нависающими над вашим постоянным местом парковки, подумайте о предстоящем лете. Сейчас вы на это дерево сердиты, но ведь в следующем жарком сезоне его пышная крона снова пригодится вам в качестве укрытия от солнца; или не станет, если вы решите проредить ее сейчас;

Вдруг ваша машина попадет под каштановую или ореховую бомбардировку и "украсится" кратерами на самых видных местах, не спешите сразу к рихтовщику и маляру. Не забывайте, что в любом городе сегодня можно найти услугу исправления вмятин без покраски. Эта технология как намеренно предназначена для умятин, полученных от падающих плодов. А если ваша машина не очень свежая и не очень дорогая, еще раз подумайте, насколько вам мешают эти малозаметные изменения микрорельефа кузова? Как правило, лакокрасочное покрытие плодами не разрушается, следовательно, такие страшные последствия повреждений кузовных деталей как коррозия, в этих местах не угрожает.

Кратко

Следует признать, что не все модели автомобилей уязвимы с точки зрения "каштановой угрозы". К счастью, свои отметины декоративные и садовые плоды не могут оставить на машинах, чей кузов сварен из достаточно крепкого стального листа. Так что если ваша машина уже попадала под массированную "бомбардировку" чем-то достаточно жестким и тяжелым, и округлых вмятин на крыше и капотах не наблюдается, наши поздравления – ваш олдскульный автомобиль имеет преимущество перед большинством новейших моделей в выборе парковочного места в осенний период.