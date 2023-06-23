Касетні боєприпаси будуть ефективними проти російських військ, - Пентагон

"Наші військові аналітики підтвердили, що касетні боєприпаси DPICM на полі бою будуть особливо ефективними проти окопів на російських позиціях", - заявила Купер законодавцям під час слухань у Конгресі.

За її словами, причина, чому США досі не схвалили Україні передачу касетних боєприпасів, полягає у існуючих обмеженнях Конгресу на їх надання та з побоюваннями щодо єдності союзників у цьому питанні.

"З точки зору ефективності на полі бою ми вважаємо, що це було б корисно", - додала заступник помічника голови Пентагону.

Що являють собою касетні боєприпаси DPICM

DPICM – це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США. Касетні бойові елементи мають кумулятивні властивості для боротьби з бронетехнікою, а також осколкову дію – для боротьби з живою силою. Деякі бойові елементи можуть мати підривник уповільненої дії.

Передача Україні касетних боєприпасів

Пакт 2008 року, який забороняє виробництво, застосування та накопичення касетних боєприпасів, був прийнятий 123 країнами, включаючи більшість із 28 членів НАТО. США, Росія та Україна відмовилися приєднатися до цього пакту.

У грудні 2022 року стало відомо, що Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена поки що не готова виконати це побажання.

Згодом і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні касетні боєприпаси.