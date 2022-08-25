Карту ПриватБанка можно пополнить за границей: как это сделать

Украинцы могут пополнить карту ПриватБанка за границей. Однако пополнение будет осуществляться как иностранный перевод денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк .

Существует три способа, чтобы пополнить карту ПриватБанка за рубежом.

Международные системы переводов

Чтобы осуществить международный перевод средств, необходимо указать данные получателя, а именно:

ФИО латиницей;

страну;

город.

Осуществить перевод вам помогут такие сервисы, как Western Union, MoneyGram или RIA Money Transfer.

SWIFT-платежи

Для того, чтобы пополнить карту, нужно узнать SWIFT-код банка, который отображается на сайте ПриватБанка в списке "Контакты".

В таком случае средства можно передавать через мобильный банкинг Приват24. Для этого вам необходимо знать следующее:

ФИО;

полный почтовый адрес получателя;

номер карты;

IBAN;

название банка получателя, а также его юридический адрес и SWIFT-код.

Перевод на карту

Речь идет о переводе на карту Visa/MasterCard (P2P). Отправка денег осуществляется с помощью указания полного номера карты и ФИО получателя на латинице. Деньги будут передаваться со счета в местном банке.