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Карту ПриватБанка можно пополнить за границей: как это сделать

Новина українською →
Киев, Четверг 25 августа 2022 16:10
Карту ПриватБанка можно пополнить за границей: как это сделать Фото: карту ПриватБанка можно пополнить за границей (flickr)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинцы могут пополнить карту ПриватБанка за границей. Однако пополнение будет осуществляться как иностранный перевод денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк.

Существует три способа, чтобы пополнить карту ПриватБанка за рубежом.

Международные системы переводов

Чтобы осуществить международный перевод средств, необходимо указать данные получателя, а именно:

  • ФИО латиницей;
  • страну;
  • город.

Осуществить перевод вам помогут такие сервисы, как Western Union, MoneyGram или RIA Money Transfer.

SWIFT-платежи

Для того, чтобы пополнить карту, нужно узнать SWIFT-код банка, который отображается на сайте ПриватБанка в списке "Контакты".

В таком случае средства можно передавать через мобильный банкинг Приват24. Для этого вам необходимо знать следующее:

  • ФИО;
  • полный почтовый адрес получателя;
  • номер карты;
  • IBAN;
  • название банка получателя, а также его юридический адрес и SWIFT-код.

Перевод на карту

Речь идет о переводе на карту Visa/MasterCard (P2P). Отправка денег осуществляется с помощью указания полного номера карты и ФИО получателя на латинице. Деньги будут передаваться со счета в местном банке.

Напомним, ПриватБанк запусти новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение. Для этого нужен только интернет.

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