Картопля й цибуля дорожчають: які ціни на овочі на початку листопада-2026

Що відбувається з цінами на овочі

За даними EastFruit, уперше із середини літа в Україні почала дорожчати ріпчаста цибуля. За тиждень її ціна зросла з 14-16 до 14-18 гривень за кілограм. Картопля подорожчала з 10-13 до 13-15 гривень за кілограм.

Водночас низка овочів борщового набору подешевшала. Зокрема, білоголова капуста коштувала 11-20 гривень за кілограм проти 18-22 гривень тижнем раніше. Ціни на буряк знизилися з 14-16 до 11-14 гривень, а на моркву - з 14-16 до 12-15 гривень за кілограм.

Продовжили зростати ціни на помідори та огірки. Перші продавали по 60-100 гривень за кілограм проти 55-80 гривень, другі - по 90-120 гривень замість 70-100 гривень.

Також подорожчали солодкий перець - до 40-100 гривень за кілограм, кабачки - до 40-50 гривень, редиска - до 40-60 гривень і часник - до 100-170 гривень.

Натомість через збільшення пропозиції подешевшали пекінська та цвітна капуста. Їх продавали відповідно по 28-35 та 25-35 гривень за кілограм.

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Як змінилися ціни на фрукти

У фруктовому сегменті за тиждень подешевшали нектарини, виноград, ківі та гранат.

Нектарини продавали по 70-100 гривень за кілограм проти 80-120 гривень тижнем раніше. Ціни на виноград знизилися з 75-180 до 60-150 гривень, на ківі - зі 130-150 до 70-120 гривень, а на гранат - зі 140-170 до 120-150 гривень за кілограм.

Водночас трохи подорожчали яблука - з 18-30 до 20-30 гривень за кілограм, груші - з 35-90 до 35-100 гривень, а також лимони - з 55-75 до 60-75 гривень.

Ціни на апельсини, банани та хурму за тиждень не змінилися.

Які овочі та фрукти найчастіше продавали

Минулого тижня овочі та фрукти на торговельній платформі EastFruit Trade Platform пропонували учасники з 10 країн. Загальна кількість оголошень почала скорочуватися, передусім через зменшення пропозиції з України та Ірану. Натомість продавці з Узбекистану й Туреччини збільшили активність.

Серед овочів найчастіше пропонували білоголову капусту, хоча її пропозиція скорочується вже другий тиждень поспіль. Також рідше продавали інші овочі борщового набору, за винятком буряка. Натомість зростала кількість пропозицій пекінської та цвітної капусти, редиски й помідорів.

У фруктовому сегменті переважали українські яблука та узбецька хурма. Пропозиція хурми збільшилася, а яблук - скоротилася. Також рідше пропонували груші. Кількість продавців граната за тиждень подвоїлася - крім Узбекистану, його пропонували учасники з Єгипту та Туреччини.

Найбільший попит серед учасників платформи мали ріпчаста цибуля та білоголова капуста. Також часто закуповували яблука.