Карточка киевлянина. Как оформить и зачем она нужна

В 2022 году цена проезда на коммунальном транспорте в Киеве может вырасти до 20 гривен. Стоимость поездки для обладаталей "Карточки киевлянина" составит всего 12 гривен, пообещала власть столицы. Пластиковый носитель дает возможность получить и другие скидки.

Что такое "Карточка киевлянина"

"Муниципальная карта "Карточка киевлянина" - это банковская платежная карта, которая, помимо счета, хранит персональные данные человека. Пластиковый носитель дает возможность осуществлять не только банковские операции, но и получать скидки на разные товары и услуги в столице.

"Карточка киевлянина" введена давно, однако не все жители столицы ее оформили. В преддверии 2022 года ее наличие становится актуальным. Обладатели карточки смогут существенно экономить на проезде, если цена поездок на общественном транспорте поднимется.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко обещал, что тарифы останутся на прежнем уровне до конца отопительного сезона. В то же время он подчеркнул, что город оказался в сложной экономической ситуации. Власти удерживают тарифы на отопление, горячую воду и проезд, однако город не получает обещанных компенсаций из госбюджета.

Функциональные возможности "Карточки киевлянина"

Аптека. Держатели карт получают скидки на отечественные медикаменты (210 наименований) в аптеках КП "Фармация";

Держатели карт получают скидки на отечественные медикаменты (210 наименований) в аптеках КП "Фармация"; проезд на общественном транспорте. Карточку можно использовать как проездной билет, пополняя счет от 1 до 50 поездок. Чем больше поездок, тем ниже их стоимость. Льготные категории ездят бесплатно. Если в следующем году цена на проезд в Киеве поднимется до 20 гривен, обладатели карточки будут платить 12 гривен за поездку.

Карточку можно использовать как проездной билет, пополняя счет от 1 до 50 поездок. Чем больше поездок, тем ниже их стоимость. Льготные категории ездят бесплатно. Если в следующем году цена на проезд в Киеве поднимется до 20 гривен, обладатели карточки будут платить 12 гривен за поездку. культурные мероприятия. Муниципальные театры и музеи дают скидки на билеты от 5 до 50%, а в определенные дни практикуют бесплатный вход.

Муниципальные театры и музеи дают скидки на билеты от 5 до 50%, а в определенные дни практикуют бесплатный вход. скидки в торговых сетях. Некоторые супермаркеты предоставляют скидки на определенные товары для держателей карт. Скидками можно воспользоваться в торговых сетях ООО "Новус Украина", ЧАО "Фуршет", ЧП "Билла-Украина", ЧП "Торговый дом "Вест лайн". Также карта дает право на покупку одного из трех видов видов хлебобулочных изделий в день в сети "Киевхлеб" по скидке. Размер скидки зависит от категории льготы.

Некоторые супермаркеты предоставляют скидки на определенные товары для держателей карт. Скидками можно воспользоваться в торговых сетях ООО "Новус Украина", ЧАО "Фуршет", ЧП "Билла-Украина", ЧП "Торговый дом "Вест лайн". Также карта дает право на покупку одного из трех видов видов хлебобулочных изделий в день в сети "Киевхлеб" по скидке. Размер скидки зависит от категории льготы. доступ к электронным сервисам города. Благодаря функции идентификации, через "Карточку киевлянина" можно записать ребенка в электронную очередь в детский сад, проголосовать за петицию;

Благодаря функции идентификации, через "Карточку киевлянина" можно записать ребенка в электронную очередь в детский сад, проголосовать за петицию; скидки на медобслуживание ;

; классические банковские операции - оплата покупок в магазине, бонусы за покупки, sms-банкинг, снятие наличных в банкомате, оплата коммунальных услуг и т. д.

Кто может получить "Карточку киевлянина"

Согласно Решению Киевского горсовета от 20 декабря 2018 года № 549/6600 "О внедрении в городе Киеве многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", получить пластиковый носитель могут:

жители Киева со столичной пропиской;

граждане, которые получают образование в учебных заведениях города;

родители или опекуны детей, получающих полное общее среднее образование в столице;

жители города, которые работают в Киеве в соответствии с законодательством Украины;

вынужденные переселенцы из зоны АТО;

граждане, которые имеют право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины, на дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами Киевского горсовета и Киевской ГГА.

Кому положены льготы

Ветеранам войны;

ликвидаторам и пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС;

ветеранам труда;

детям войны;

пенсионерам-особам с инвалидностью;

жертвам нацистских преследований;

реабилитированным особам-пенсионерам;

ветеранам военной службы и органов внутренних дел;

многодетным родителям и их детям старше 14 лет;

неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и получают государственную социальную помощь или социальную пенсию;

неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или престарелым, достигшим 80-летнего возраста и получающим компенсационную выплату.

Как оформить

"Муниципальную карту "Карточка киевлянина" можно оформить в Ощадбанке. Для этого необходимо прийти в ближайшее отделение или оставить заявку на получения карты на сайте банка. Для оформления нужны такие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

идентификационный код (кроме тех людей, которые отказались от его оформления из-за своих религиозных убеждений и имеют соответствующую отметку в паспорте);

документ, подтверждающий право на получение "Карточки киевлянина". Например, ученический билет;

справка временно перемещенного лица, если она есть;

удостоверение о льготах, если оно есть;

цветное фото 3х4.

Если человек не может самостоятельно подать документы, тогда вместо него в банк приходит представитель. Помимо документов получателя карты, он должен иметь при себе паспорт и документы, которые подтверждают, что этот человек является представителем будущего держателя карточки.

Банк должен выдать карточку в течение 30 дней с момента подачи документов.

Сколько стоит пластиковый носитель

"Карточка киевлянина" выдается бесплатно:

гражданам, которые имеют право на льготы, доплаты, помощь и компенсации;

внутренне перемещенным лицам.

Остальные категории населения могут оформить ее в соответствии с тарифами Ощадбанка. Тариф будет зависеть от класса карты. Стоимость обслуживания - 120 гривен в год. Первый платеж взимается после первого года использования.