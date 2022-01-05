Картка киянина. Як оформити і для чого вона потрібна

У 2022 році ціна проїзду на комунальному транспорті в Києві може зрости до 20 гривень. Вартість поїздки для власників "Картки киянина" складе всього 12 гривень, пообіцяла влада столиці. Пластиковий носій дає можливість отримати й інші знижки.

Що таке "Картка киянина"

"Муніципальна карта "Картка киянина" - це банківська платіжна карта, яка, крім рахунку, зберігає персональні дані людини. Пластиковий носій дає можливість здійснювати не тільки банківські операції, а й отримувати знижки на різні товари і послуги в столиці.

"Картка киянина" введена давно, проте не всі жителі столиці її оформили. Напередодні 2022 року її наявність стає актуальною. Володарі картки зможуть істотно економити на проїзді, якщо ціна поїздок на громадському транспорті підніметься.

Раніше мер столиці Віталій Кличко обіцяв, що тарифи залишаться незмінними до кінця опалювального сезону. У той же час він підкреслив, що місто опинилося в складній економічній ситуації. Влада утримує тарифи на опалення, гарячу воду і проїзд, проте місто не отримує обіцяних компенсацій з держбюджету.

Функціональні можливості "Картки киянина"

Аптека. Власники карток отримують знижки на вітчизняні медикаменти (210 найменувань) в аптеках КП "Фармація";

Власники карток отримують знижки на вітчизняні медикаменти (210 найменувань) в аптеках КП "Фармація"; проїзд на громадському транспорті. Картку можна використовувати як проїзний квиток, поповнюючи рахунок від 1 до 50 поїздок. Чим більше поїздок, тим нижча їх вартість. Пільгові категорії їздять безкоштовно. Якщо наступного року ціна на проїзд у Києві підніметься до 20 гривень, власники картки платитимуть 12 гривень за поїздку.

Картку можна використовувати як проїзний квиток, поповнюючи рахунок від 1 до 50 поїздок. Чим більше поїздок, тим нижча їх вартість. Пільгові категорії їздять безкоштовно. Якщо наступного року ціна на проїзд у Києві підніметься до 20 гривень, власники картки платитимуть 12 гривень за поїздку. культурні заходи. Муніципальні театри і музеї дають знижки на квитки від 5 до 50%, а в певні дні практикують безкоштовний вхід.

Муніципальні театри і музеї дають знижки на квитки від 5 до 50%, а в певні дні практикують безкоштовний вхід. знижки в торгових мережах. Деякі супермаркети надають знижки на певні товари для власників карток. Знижками можна скористатися в торгових мережах ТОВ "Новус Україна", ПрАТ "Фуршет", ПП "Білла-Україна", ПП "Торговий дім "Вест лайн". Також карта дає право на покупку одного з трьох видів видів хлібобулочних виробів в день в мережі "Київхліб" по знижці. Розмір знижки залежить від категорії пільги.

Деякі супермаркети надають знижки на певні товари для власників карток. Знижками можна скористатися в торгових мережах ТОВ "Новус Україна", ПрАТ "Фуршет", ПП "Білла-Україна", ПП "Торговий дім "Вест лайн". Також карта дає право на покупку одного з трьох видів видів хлібобулочних виробів в день в мережі "Київхліб" по знижці. Розмір знижки залежить від категорії пільги. доступ до електронних сервісів міста. Завдяки функції ідентифікації, через "Картку киянина" можна записати дитину в електронну чергу в дитячий сад, проголосувати за петицію;

Завдяки функції ідентифікації, через "Картку киянина" можна записати дитину в електронну чергу в дитячий сад, проголосувати за петицію; знижки на медобслуговування ;

; класичні банківські операції - оплата покупок в магазині, бонуси за покупки, sms-банкінг, зняття готівки в банкоматі, оплата комунальних послуг тощо.

Хто може отримати "Картку киянина"

Згідно з рішенням Київської міськради від 20 грудня 2018 року № 549/6600 "Про впровадження в місті Києві багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Картка киянина", отримати пластиковий носій можуть:

жителі Києва зі столичною реєстрацією;

громадяни, які здобувають освіту в навчальних закладах міста;

батьки або опікуни дітей, які отримують повну загальну середню освіту в столиці;

жителі міста, які працюють у Києві відповідно до законодавства України;

вимушені переселенці із зони АТО;

громадяни, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міськради та Київської МДА.

У кого є пільги

Ветеранів війни;

ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

ветеранів праці;

дітей війни;

пенсіонерів-осіб з інвалідністю;

жертв нацистських переслідувань;

реабілітованих осіб-пенсіонерів;

ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ;

багатодітних батьків і їх дітей віков від 14 років;

непрацюючих працездатних громадян, які доглядають за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу або соціальну пенсію;

непрацюючих працездатних громадян, які доглядають за людиною з інвалідністю I групи або престарілим, які досягли 80-річного віку і отримують компенсаційну виплату.

Як оформити

"Муніципальну карту "Картка киянина" можна оформити в Ощадбанку. Для цього необхідно прийти до найближчого відділення або залишити заявку на отримання картки на сайті банку. Для оформлення потрібні такі документи:

паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

ідентифікаційний код (крім тих людей, які відмовилися від його оформлення через свої релігійні переконання і мають відповідну позначку в паспорті);

документ, що підтверджує право на отримання "Картки киянина". Наприклад, учнівський квиток;

довідка тимчасово переміщеної особи, якщо вона є;

посвідчення про пільги, якщо воно є;

кольорове фото 3х4.

Якщо людина не може самостійно подати документи, тоді замість неї в банк приходить представник. Крім документів одержувача картки, він повинен мати при собі паспорт і документи, які підтверджують, що ця людина є представником майбутнього власника картки.

Банк повинен видати картку протягом 30 днів з моменту подачі документів.

Скільки коштує пластиковий носій

"Картка киянина" видається безкоштовно:

громадянам, які мають право на пільги, доплати, допомогу та компенсації;

внутрішньо переміщеним особам.

Решта категорій населення можуть оформити її відповідно до тарифів Ощадбанку. Тариф буде залежати від класу карти. Вартість обслуговування - 120 гривень на рік. Перший платіж стягується після першого року використання.