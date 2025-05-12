Карткові шахраї крадуть близько 100 доларів за раз: НБУ назвав головну схему

Середня сума шахрайської операції з картками в Україні зросла минулого року на 40%. Здебільшого люди самі віддають паролі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
За даними НБУ, сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток за 2024 рік зросла на 37% до 1,1 млрд гривень.
Це пов’язано із зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 гривень у 2024 році).
Усього у 2024 році було зафіксовано до 270 тис. тисяч незаконних операцій. На один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства.
Розподіл за сумою збитків відповідно до місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився: зросла частка шахрайських операцій через Інтернет - до 93% (у 2023 році було 86%). Відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.
Середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті торік зросла вполовину (на 51%) та становила 4 761 гривню (у 2023 році - 3 150 гривень).
У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій.
Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%).
"Показники збитків від шахрайства за 2024 рік демонструють, що в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки. Тому в 2025 році НБУ планує продовжити практику підвищення рівня обізнаності громадян про правила безпечного використання платіжних карток та інтернет-банкінгу і повторно провести Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки #ШахрайГудбай", - повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Нагадаємо, за даними НБУ, середня сума операції зі зняття готівки за картками українських банків у 2024 році зросла на 19% до 5034 гривень.
Середній чек при оплаті картками в магазинах України у 2024 році зріс до 330 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - до 561 гривні, із переказу з картки на картку - до 1 958 гривень.
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