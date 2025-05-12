Карткові шахраї крадуть близько 100 доларів за раз: НБУ назвав головну схему

Шахрайські операції з використанням платіжних карток

За даними НБУ, сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток за 2024 рік зросла на 37% до 1,1 млрд гривень.

Це пов’язано із зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 гривень у 2024 році).

Усього у 2024 році було зафіксовано до 270 тис. тисяч незаконних операцій. На один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства.

Більшість шахрайських випадків відбулися в Інтернеті

Розподіл за сумою збитків відповідно до місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився: зросла частка шахрайських операцій через Інтернет - до 93% (у 2023 році було 86%). Відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.

Середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті торік зросла вполовину (на 51%) та становила 4 761 гривню (у 2023 році - 3 150 гривень).

Соціальна інженерія

У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій.

Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%).

"Показники збитків від шахрайства за 2024 рік демонструють, що в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки. Тому в 2025 році НБУ планує продовжити практику підвищення рівня обізнаності громадян про правила безпечного використання платіжних карток та інтернет-банкінгу і повторно провести Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки #ШахрайГудбай", - повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.