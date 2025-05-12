Карточные мошенники воруют около 100 долларов за раз: НБУ назвал главную схему

Мошеннические операции с использованием платежных карт

По данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт за 2024 год выросла на 37% до 1,1 млрд гривен.

Это связано с ростом средней суммы одной незаконной операции на 39% по сравнению с 2023 годом (с 3 065 гривен в 2023 году до 4 247 гривен в 2024 году).

Всего в 2024 году было зафиксировано до 270 тыс. тысяч незаконных операций. На один миллион гривен, потраченных с помощью платежных карт, приходилось 176 грн убытков от мошенничества.

Большинство мошеннических случаев произошли в Интернете

Распределение по сумме убытков в соответствии с местом проведения мошеннической операции в 2024 году изменилось: выросла доля мошеннических операций через Интернет - до 93% (в 2023 году было 86%). Соответственно 7% от общей суммы убытков нанесено из-за мошенничества в физических устройствах.

Средняя сумма одной незаконной операции в Интернете в прошлом году выросла вполовину (на 51%) и составила 4 761 гривну (в 2023 году - 3 150 гривен).

Социальная инженерия

В 2024 году, как и раньше, подавляющее большинство мошеннических случаев вызвано социальной инженерией. То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций.

В прошлом году 84% от общей суммы всех убытков было вызвано социальной инженерией (в 2023 году этот показатель был 80%).

"Показатели убытков от мошенничества за 2024 год демонстрируют, что в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности. Поэтому в 2025 году НБУ планирует продолжить практику повышения уровня осведомленности граждан о правилах безопасного использования платежных карт и интернет-банкинга и повторно провести Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности #ШахрайГудбай", - сообщил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.