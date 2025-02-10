Картка "Цільова" у трьох валютах: новинка в застосунку Alliance

Картка доступна у трьох валютах: гривнях, доларах США та євро. З нею можна безкоштовно знімати готівку в гривнях у будь-якому банкоматі України, а комісія за зняття готівки за кордоном складає лише 1,9%.

Відкрити "Цільову" можна безкоштовно всього за кілька хвилин у застосунку Alliance, вибравши потрібну валюту. Картка стане в нагоді всім, хто шукає універсальну дебетову картку з вигідними умовами.

Детальніше про функціонал та переваги картки:

Поповнювати картку можна без комісії - як у касах Alliance bank, так і через термінали EasyPay. Окрім того, можна отримувати кошти з інших карток через P2P-перекази без комісії. Комісія у розмірі 0,5% стягується лише у випадку нецільового зарахування коштів через IBAN.

Картку можна використовувати для отримання цільових зарахувань, які є безкоштовними. До них належать зарплата, стипендія, соціальні виплати та відсотки за депозитами. Тому "Цільова" картка підходить не лише для щоденних витрат, а й для отримання регулярних виплат без комісії.

Оформлення, обслуговування та перевипуск картки - також абсолютно безкоштовні.

Картка "Цільова" відкривається через застосунок Alliance за кілька хвилин і доступна у віртуальному форматі. Якщо ж вам потрібна пластикова картка, її також можна безкоштовно отримати в будь-якому відділенні Alliance bank.

Окрім цього, картка "Цільова" - це вигідне рішення для тих, хто має ФОП-рахунок в Alliance. Вона дозволяє виводити підприємницький дохід і знімати готівку без комісії. Для зняття коштів з рахунку ФОП не потрібно сплачувати зайві комісії, і така можливість доступна не у всіх банках.

"Цільова" картка не передбачає кредитного ліміту й працює тільки з вашими власними коштами. А якщо вам потрібний кредитний ліміт і кешбек, в застосунку Alliance доступна картка "Стартова". Вона відкривається одразу після встановлення застосунку і вже визнана найкращою кредитною карткою з кешбеком за версією Finance.ua.

Валютні картки та депозити

Для власників картки "Цільова" в іноземній валюті є додаткові переваги: відкриваючи депозит у доларах США або євро, ви можете отримувати відсотки та суму депозиту безпосередньо на вашу валютну картку. Крім того, валютні депозити можна відкривати в застосунку Alliance, поповнюючи їх з гривневої картки за вигідним курсом. А курс конвертації валют у Alliance - один з найкращих на ринку.

Як відкрити картку "Цільова"?

Відкрити картку можуть усі зареєстровані користувачі застосунку Alliance. Для цього потрібно зайти в розділ "Продукти", вибрати "Картки" та клікнути на "Цільову" - і за декілька хвилин картка буде готова до використання. А якщо ви ще не встановили застосунок, це можна зробити за посиланням.