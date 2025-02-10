Карта "Целевая" в трех валютах: новинка в приложении Alliance

Карта доступна в трех валютах: гривнах, долларах США и евро. С ней можно бесплатно снимать наличные в гривнах в любом банкомате Украины, а комиссия за снятие наличных за рубежом составляет всего 1,9%.

Открыть "Целевую" можно бесплатно всего за несколько минут в приложении Alliance, выбрав нужную валюту. Карта пригодится всем, кто ищет универсальную дебетовую карту с выгодными условиями.

Подробнее о функционале и преимуществах карты:

Пополнять карту можно без комиссии - как в кассах Alliance bank, так и через терминалы EasyPay. Кроме того, можно получать средства с других карт через P2P-переводы без комиссии. Комиссия в размере 0,5% взимается только в случае нецелевого зачисления средств через IBAN.

Карту можно использовать для получения целевых зачислений, которые являются бесплатными. К ним относятся зарплата, стипендия, социальные выплаты и проценты по депозитам. Поэтому "Целевая" карта подходит не только для ежедневных расходов, но и для получения регулярных выплат без комиссии.

Оформление, обслуживание и перевыпуск карты - также абсолютно бесплатны.

Карта "Целевая" открывается через приложение Alliance за несколько минут и доступна в виртуальном формате. Если же вам нужна пластиковая карта, ее также можно бесплатно получить в любом отделении Alliance bank.

Кроме этого, карта "Целевая" - это выгодное решение для тех, кто имеет ФЛП-счет в Alliance. Она позволяет выводить предпринимательский доход и снимать наличные без комиссии. Для снятия средств со счета ФЛП не нужно платить лишние комиссии, и такая возможность доступна не во всех банках.

"Целевая" карта не предусматривает кредитного лимита и работает только с вашими собственными средствами. А если вам нужен кредитный лимит и кэшбек, в приложении Alliance доступна карта "Стартовая". Она открывается сразу после установки приложения и уже признана лучшей кредитной картой с кэшбеком по версии Finance.ua.

Валютные карты и депозиты

Для владельцев карты "Целевая" в иностранной валюте есть дополнительные преимущества: открывая депозит в долларах США или евро, вы можете получать проценты и сумму депозита непосредственно на вашу валютную карту. Кроме того, валютные депозиты можно открывать в приложении Alliance, пополняя их с гривневой карты по выгодному курсу. А курс конвертации валют в Alliance - один из лучших на рынке.

Как открыть карту "Целевая"?

Открыть карту могут все зарегистрированные пользователи приложения Alliance. Для этого нужно зайти в раздел "Продукты", выбрать "Карты" и кликнуть на "Целевую" - и через несколько минут карта будет готова к использованию. А если вы еще не установили приложение, это можно сделать по ссылке.