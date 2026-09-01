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Картинка для росіян. В ЦПД заспокоїли українців на тлі ударів по пунктах пропуску

20:58 01.09.2026 Вт
2 хв
Всі атаки РФ використовує і для пропаганди у своїй країні
aimg Олена Бджола
Фото: міжнародний пункт пропуску "Орлівка" після атаки "Шахедів" (dpsu.gov.ua)

Країна-агресорка ударами по пунктах пропуску в ЄС моделює картинку для "внутрішнього споживача". Звісно, перебільшуючи масштаби уражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка у Telegram.

Росія створює "картинку"

Коваленко зауважив, що російські спроби атак на пункти пропуску з країнами ЄС мають дві цілі:

  • створення картинки,
  • гучний крик про "обрізане сполучення з ЄС".

Насправді, за словами керівника ЦПД, здебільшого відновлення робіт пунктів пропуску після російських ударів відбувається оперативно.

"Все решта - інформаційний шум", - заспокоює українців Коваленко.

Атаки на пункти пропуску

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 1 вересня Росія атакувала "Шахедами" міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Унаслідок атаки зафіксували влучання по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які вже локалізували рятувальники.

Також повідомлялося, що після чергової атаки російських дронів у ніч проти 25 серпня тимчасово зупинено роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на українсько-молдовському кордоні.

Крім того, у ніч проти 21 серпня РФ атакувала безпілотниками Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Пошкоджено пункт пропуску "Тютюн" на кордоні з Молдовою, його роботу тимчасово припинили.

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