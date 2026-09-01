Картинка для росіян. В ЦПД заспокоїли українців на тлі ударів по пунктах пропуску

Країна-агресорка ударами по пунктах пропуску в ЄС моделює картинку для "внутрішнього споживача". Звісно, перебільшуючи масштаби уражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка у Telegram.

Росія створює "картинку"

Коваленко зауважив, що російські спроби атак на пункти пропуску з країнами ЄС мають дві цілі:

створення картинки,

гучний крик про "обрізане сполучення з ЄС".

Насправді, за словами керівника ЦПД, здебільшого відновлення робіт пунктів пропуску після російських ударів відбувається оперативно.

"Все решта - інформаційний шум", - заспокоює українців Коваленко.

Атаки на пункти пропуску

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 1 вересня Росія атакувала "Шахедами" міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Унаслідок атаки зафіксували влучання по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які вже локалізували рятувальники.

Також повідомлялося, що після чергової атаки російських дронів у ніч проти 25 серпня тимчасово зупинено роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на українсько-молдовському кордоні.