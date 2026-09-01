Картинка для россиян. В ЦПД успокоили украинцев на фоне ударов по пунктам пропуска
Страна-агрессор ударами по пунктам пропуска в ЕС моделирует картинку для "внутреннего потребителя". Конечно, преувеличивая масштабы повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
Россия создает "картинку"
Коваленко отметил, что российские попытки атак на пункты пропуска со странами ЕС имеют две цели:
- создание картинки,
- громкий крик об "отрезанном сообщении с ЕС".
На самом деле, по словам руководителя ЦПД, в основном восстановление работ пунктов пропуска после российских ударов происходит оперативно.
"Все остальное - информационный шум", - успокаивает украинцев Коваленко.
Атаки на пункты пропуска
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 1 сентября Россия атаковала "Шахедами" международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на границе с Румынией.
В результате атаки зафиксировали попадание по зданию и территории пункта пропуска, возникли пожары, которые уже локализовали спасатели.
Также сообщалось, что после очередной атаки российских дронов в ночь на 25 августа временно остановлена работа международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на украинско-молдавской границе.
Кроме того, в ночь на 21 августа РФ атаковала беспилотниками Болградский и Измаильский районы Одесской области. Поврежден пункт пропуска "Тютюн" на границе с Молдовой, его работу временно приостановили.