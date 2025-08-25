UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Карти Таро обіцяють успіх 3 знакам Зодіаку: хто отримає подарунок від долі 26 серпня

Гороскоп на вівторок (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

26 серпня стане особливим днем для трьох знаків Зодіаку. Карти Таро обіцяють їм несподіваний прорив, хвилю везіння і відкриття нових можливостей.

Які знаки Зодіаку отримають шанс змінити життя на краще, розповідає РБК-Україна.

Овен

Карта Таро: Колісниця

Значення: ця карта символізує перемогу, впевненість у собі та рух вперед. Для Овнів 26 серпня відкриються нові горизонти - можливий прорив у кар'єрі або виграшна угода.

Усе, що здавалося недосяжним, нарешті наблизиться до реальності. Головне - не сумніватися в собі та діяти рішуче.

Рак

Карта Таро: Десятка Пентаклів

Значення: ця карта уособлює матеріальний добробут, стабільність і підтримку сім'ї. Раки можуть очікувати фінансових надходжень, успіху в справах, пов'язаних з нерухомістю або інвестиціями.

Сприятливий день для важливих рішень і підписання документів. Також можливе приємне сімейне свято або наснажлива зустріч.

Лев

Карта Таро: Сонце

Значення: це одна з найсильніших карт у колоді, що віщує радість, гармонію і тріумф. На Левів чекає період, коли справи складаються якнайкраще - успіх у творчості, визнання або щаслива подія в особистому житті.

Енергія дня сприятиме будь-якому починанню. Важливо залишатися відкритими до нових можливостей і ділитися своїм світлом з іншими.

Вас також може зацікавити

При створенні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Tarot.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГороскопЗнаки ЗодіакуГороскоп ТароАстрологія