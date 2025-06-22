Карти Таро обіцяють кармічний успіх лише цим знакам Зодіаку

Рак

Карти Таро радять вам налаштуватися на хвилю змін та нічого не боятися. Найближчим часом карма викреслить з вашого життя події та людей, які лише псували ваші плани. І якщо ви точно знаєте, чого хочете, настав час братися за справу. Успіх буде поруч, а тому не озирайтеся й не чекайте на схвалення від інших, просто дійте.

Риби

Таро-гороскоп на тиждень обіцяє вам особливу подію, завдяки якій ви зрозумієте, що Всесвіт вас любить. Кармічні сюрпризи бувають не лише приємними, але вам можна не хвилюватися. Ваші подарунки від долі будуть виключно радісними. Проведіть кожен день так, аби ні про що не шкодувати, починайте жити щасливо.

Скорпіон

Мало хто про це думає, але карма не лише підкидає нам болісні уроки, а й може щедро нагороджувати за всі вчинки у минулому. І якщо ви діяли так, як казало серце, і не "йшли головами" заради власних інтересів, то вже з понеділка на вас чекають дива. Радійте та не забувайте про тих, хто підтримував вас у важкі часи - будьте вдячними.

Близнюки

Карти Таро радять вам зосередитися на стосунках. Ви часто "забиваєте" на особисте життя заради кар'єри чи інтереси оточуючих. Але нині кармічний успіх переверне все догори дриґом - ви нарешті побачите, що дійсно важливо. Не хвилюйтеся, якщо вибір буде непростим, ви не помилитесь.