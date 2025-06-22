Карты Таро обещают кармическую удачу только этим знакам Зодиака

Рак

Карты Таро советуют вам настроиться на волну перемен и ничего не бояться. В ближайшее время карма вычеркнет из вашей жизни события и людей, которые только портили ваши планы. И если вы точно знаете, чего хотите, пора браться за дело. Удача будет рядом, а потому не оглядывайтесь и не ждите одобрения от других, просто действуйте.

Рыбы

Таро-гороскоп на неделю обещает вам особое событие, благодаря которому вы поймете, что Вселенная вас любит. Кармические сюрпризы бывают не только приятными, но вам можно не волноваться. Ваши подарки от судьбы будут исключительно радостными. Проведите каждый день так, чтобы ни о чем не жалеть, начинайте жить счастливо.

Скорпион

Мало кто об этом думает, но карма не только подбрасывает нам болезненные уроки, но и может щедро награждать за все поступки в прошлом. И если вы действовали так, как говорило сердце, и не "шли по головам" ради собственных интересов, то уже с понедельника вас ждут чудеса. Радуйтесь и не забывайте о тех, кто поддерживал вас в трудные времена - будьте благодарны.

Близнецы

Карты Таро советуют вам сосредоточиться на отношениях. Вы часто "забиваете" на личную жизнь ради карьеры или интересов окружающих. Но сейчас кармическая удача перевернет все вверх дном - вы наконец увидите, что действительно важно. Не волнуйтесь, если выбор будет непростым, вы не ошибетесь.