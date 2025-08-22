Карти Таро назвали знаки Зодіаку, які зітруть всі проблеми в пил: кому випаде рідкісний шанс

Лев

Вам випала карта "Двійка Жезлів". Сьогодні вам стане затісно у просторі, який раніше здавався вільним та зручним. Коли все надто знайоме, воно перестає надихати, і ви це відчуєте буквально шкірою.

Цей день подарує можливість забути про всі невдачі. Але доведеться обирати: залишитись серед стабільного, але порожнього, чи зробити крок туди, де є невідомість, але й натяк на велике щастя. Це буде дуже особистий вибір, і тільки ви відчуєте, коли його робити.

Скорпіон

Вам випала карта "Шістка Кубків". Ви побачите людину з минулого або почуєте слова, які колись були дуже важливими. Цей день відкриє старі двері, які здавалися замкненими, але зробить це не для того, щоб ви туди повернулись.

Минуле прийде, щоб остаточно зникнути. І коли ви побачите його справжнє обличчя, більше не буде ані сумнівів, ані ностальгії. Не зупиняйтесь, Всесвіт допоможу вам досягти небувалого успіху.

Овен

Вам випала карта "Імператриця". Ви відчуєте силу, навіть якщо світ навколо ще не змінився. Це той момент, коли вже не треба чекати чи питати дозволу. Зітріть в пил усі невдачі, ви це зможете.

Пригадайте, що саме ви вирішуєте те, як вам жити. Вже час вирішувати, куди рухатися далі, та що назавжди залишити у минулому. Не віддавайте себе та свій час тим, хто бачить у вас лише зручність.

Телець

Вам випала карта "Лицар Мечів". Внутрішній тиск наростатиме, адже ви давно стримували слова, дії та бажання поставити крапку. Цей день спровокує вас на рішучість, і вона буде не емоцією, а необхідністю.

Комусь це здасться зухвалим, але ви вже занадто довго мирились із тим, що забирає усі ваші сили. Настав час дозволити Всесвіту все виправити. Він допоможе впоратися з негараздами та почати життя з чистого аркуша. з