ЗСУ продовжують наземні операції на лівому березі Херсонської області: карти ISW

Українські сили відбили атаки російських військ у районі Роботиного, а також на захід та північний захід від Вербового. Українські захисники продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, російські війська 14 грудня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив про безуспішні атаки російських військ на Куп'янському напрямі:

в районі Синьківки та на схід від Петропавлівки;

у напрямку Кремінної на схід від Тернів;

у Серебрянському лісництві

У Міністерстві оборони Росії заявили, що українські сили провели обмежені та безуспішні контратаки під Куп'янськом та в районі Кремінної.

Операція №2 - Донецька область

ISW пише, що російські війська 14 грудня продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, досягли непідтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив про безуспішні атаки російських військ на південний захід Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки та на захід від Бахмута в районі Іванівського.

Інститут виявив, що російські війська 14 грудня продовжили наступальні дії на Авдіївському напрямку і нещодавно досягли підтвердженого просування.

На кадрах із геоприв'язкою, опублікованих 14 грудня, видно, що російські війська просунулися на південь від залізничної лінії, що йде на північний захід від Степового.

Представник української бригади, дислокованої на Авдіївському напрямку, припустив, що російські війська проводять особливо сильні атаки в районі між Степовим та залізничною лінією, і повідомив, що російські сили щосили намагаються винести тіла загиблих у боях із цього району.

У Генштабі України заявили, що українські війська відбили атаки російських військ поблизу самої Авдіївки, на схід від Новобахмутівки, на південь від Сєверного, а також поблизу Первомайського та Невельського.

ISW повідомляє, що російські війська 14 грудня продовжили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька і нещодавно підтвердили захоплення території.

На кадрах із геоприв'язкою, опублікованих 14 грудня, видно, що російські війська трохи просунулися на східній околиці села Новомихайлівки.

Декілька російських джерел заявили, що російські сили майже завершили захоплення Мар'їнки, за винятком кількох будинків на північній околиці селища

У Генштабі України заявили, що українські сили стримують російські війська в районі Красногорівки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

За словами ISW, російські війська 14 грудня провели обмежені наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не зробили жодних заявлених чи підтверджених наступів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили дев'ять російських атак на північ від Приютного.

Російський медіа-агрегатор заявив, що минулої доби в цьому передовому секторі не відбулося істотних змін.

ISW повідомив, що 14 грудня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, нещодавно досягли непідтверджених успіхів.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська намагаються відновити втрачені позиції між Новопрокопівкою та Вербовим, використовуючи підрозділи загальновійськової армії та ВДВ.

У Генштабі України заявили, що українські сили відбили атаки російських військ у районі Роботиного, а також на захід та північний захід від Вербового.

Українські сили 14 грудня продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області, бої у районі Кринків.