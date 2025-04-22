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Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

Вівторок 22 квітня 2025 08:34
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Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога Ілюстративне фото: Генштаб оновив карти боїв 22 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Протягом останньої доби вздовж всієї лінії фронту зафіксовано 165 бойових зіткнень. Вчора росіяни завдали по території України одного ракетного та 137 авіаційних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Також вчора росіяни застосували три ракети та скинули 253 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2651 дрон-камікадзе та здійснили 5832 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Мар’їне, Краснопілля, Високе, Мала Рибиця, Миропільське, Проходи, Студенок, Угроїди Сумської області;
  • Олександропіль, Покровськ, Новопавлівка, Муравка, Новодарівка, Дачне Донецької області;
  • Малинівка, Залізничне, Щербаки, Новояковлівка, Степногірськ Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Переїзного противник двічі атакував позиції наших військ.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми у напрямку Степового та Новоданилівки.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії - успіху не мав.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворогаКарти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Курському напрямку минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб, здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - з реактивних систем залпового вогню.
Карти боїв від Генштабу 22 квітня: ЗСУ стримують штурми РФ, а авіація вразила склади ворога

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 118 дронів оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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