Карты боев от Генштаба 22 апреля: ВСУ сдерживают штурмы РФ, а авиация поразила склады врага

В течение последних суток вдоль всей линии фронта зафиксировано 165 боевых столкновений. Вчера россияне нанесли по территории Украины один ракетный и 137 авиационных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Также вчера россияне применили три ракеты и сбросили 253 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2651 дрон-камикадзе и осуществили 5832 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Марьино, Краснополье, Высокое, Малая Рыбица, Миропольское, Проходы, Студенок, Угроиды Сумской области;

Александрополь, Покровск, Новопавловка, Муравка, Новодаровка, Дачное Донецкой области;

Малиновка, Железнодорожное, Щербаки, Новояковлевка, Степногорск Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.



На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.



На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник дважды атаковал позиции наших войск.



На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра, Маркового и Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Тарасовка, Луч, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.



На Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.



На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в направлении Степного и Новоданиловки.



На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.



На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.



На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб, совершил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и шесть артиллерийских систем противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 19 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 118 дронов оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники оккупантов.