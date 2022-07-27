Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля

Опубликована карта войны в Украине по состоянию на сегодня, 27 июля. Так, ситуация на фронте требует уточнения, захватили ли оккупанты Новолуганське и Углегорскую ТЭС, за которую последние пару дней идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

Так, судя по геолокации, информация о происходящем в Марьинке нуждается в уточнении. Так, согласно сообщению Светлодарской военной администрации, украинские силы покинули Новолуганское. При этом британская разведка также отчитывается о захвате россиянами поселка, между тем, предполагается, что Углегорская ТЭС также уже находится под контролем врага.

Но, отметим, что Генштаб не предоставлял никакой официальной информации по этим пунктам.

Тем временем ВСУ успешно нанесли удары по Антоновском мосту, что значительно нивелирует силы оккупанта.

Вместе с тем известно, что на Бахмутском направлении оккупанты вели стрелковые бои в районе Соледара, успеха не имели. Провели разведку боем возле Семигорья. Понесли потери и отошли. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются бои.

В то же время на Краматорском направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, успеха также не имел.

Между тем оккупанты продолжают вести воздушную разведку позиций украинских сил в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Напомним, по данным Луганской ОВА, украинские защитники за прошедшие сутки остановили шесть штурмовых попыток россиян.

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