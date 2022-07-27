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Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня

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Україна, Середа 27 липня 2022 12:17
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 27 липня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована карта війни в Україні станом на сьогодні, 27 липня. Так, ситуація на фронті потребує уточнення, чи захопили окупанти Новолуганське та Вуглегірську ТЕС, за яку останні пару днів йдуть бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня

Так, судячи з геолокації, інформація щодо того, що відбувається в Мар'їнці потребує уточнення. Оскільки, згідно з повідомленням Світлодарської військової адміністрації, українські сили покинули Новолуганське. При цьому британська розвідка також звітує про захоплення росіянами селища, між тим, припускається, що Вуглегірська ТЕС також вже перебуває під контролем ворога.

Натомість Генштаб не надавав жодної офіційної інформації щодо цих пунктів.

Тим часом ЗСУ успішно завдали ударів по Антонівському мосту, що значно нівелює сили окупанта.

Разом з тим відомо, що на Бахмутському напрямку окупанти вели стрілецькі бої в районі Соледару, успіху не мали. Провели розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнали втрат і відійшли. У районах Семигір’я та Кодеми тривають бої.

Водночас на Краматорському напрямку ворог вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху також не мав.

Між тим окупанти продовжують вести повітряну розвідку позицій українських сил в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, українські захисники протягом минулої доби зупинили шість штурмових спроб росіян.

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Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
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