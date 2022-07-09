Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля

Российские оккупационные войска не покидают планов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако украинские защитники сдерживают врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Liveuamap .

По данным карты, оккупанты хотят усилить наступление в районах Славянска и Краматорска. Поэтому обстрелы населенных пунктов на этих направлениях участились.

Кроме того, враг активно обстреливает Харьков и область. Противник планирует вернуться на ранее покинутые позиции.

В Запорожской области украинские военные атакуют склады оккупантов и имеют определенные успехи. Чтобы остановить возможное наступление ВСУ, российская армия обстреливает населенные пункты из тяжелого вооружения, в частности авиации, артиллерии и РСЗО "Град".

В Херсонской области украинские бойцы продолжают штурм, откидывая оккупантов. Также ВСУ атакуют штабы и склады российских войск на юге Украины.