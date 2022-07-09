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Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня

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Україна, Субота 09 липня 2022 14:40
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня Фото: ЗСУ атакують склади окупантів (Сухопутні війська ЗС України)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська не залишають планів щодо виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Проте українські захисники стримують ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня

За даними карти, окупанти хочуть посилити наступ у районах Слов'янська та Краматорська. Тому обстріли населених пунктів на цих напрямках почастішали.

Крім того, ворог активно обстрілює Харків та область. Противник планує повернутися до раніше покинутих позицій.

Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня

У Запорізькій області українські військові атакують склади окупантів та мають певні успіхи. Щоб зупинити можливий наступ ЗСУ, російська армія обстрілює населені пункти з важкого озброєння, зокрема авіації, артилерії та РСЗВ "Град".

Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня

У Херсонській області українські бійці продовжують штурм, відкидаючи окупантів. Також ЗСУ атакують штаби та склади російських військ на півдні України.

Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, українські військові 25 раз вдарили по Чорнобаївці у Херсонській області, де розміщується російська армія.

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Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня
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