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Карта войны в Украине от британской разведки на 10 августа: что происходит на фронтах

Новина українською →
Украина, Среда 10 августа 2022 15:09
Карта войны в Украине от британской разведки на 10 августа: что происходит на фронтах Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 10 августа от британской разведки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Британская разведка опубликовала карту боевых действий в Украине. По которой основные направления наступления россиян сосредотачиваются на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Карта войны в Украине от британской разведки на 10 августа: что происходит на фронтах

По данным карты, войска РФ продолжают свое наступление на Донбассе, в том числе в направлении Бахмута и Авдеевки. Впрочем, ВСУ отражают штурмовые попытки оккупантов.

Так, по состоянию на сегодня, 10 августа российские оккупанты пытаются возобновить наступление на направлении Донецк-Пески.

Противник пытается вести наступление на направлениях Минеральное-Авдеевка и Спартак-Авдеевка, но ему это не удается.

Между тем врагу все же удалось достичь частичного успеха на пути села Вершина Донецкой области на Бахмутском направлении, на котором оккупанты также вели попытки ведения штурмовых действий.

Тем временем в Харьковской области продолжаются боевые действия на направлении Байрак - Гусаровка, стоит отметить, что этому в регионе ВСУ также удалось отбить штурм врага.

Вместе с тем на южных фронтах, в частности, на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты ведут атаку украинских позиций с танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Напомним, по данным утренней сводки разведки Великобритании, российское командование по-прежнему сталкивается с конкурирующими оперативными приоритетами - усилением наступления на Донбассе и укреплением обороны против ожидаемых украинских контратак на юге.

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