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Карта війни в Україні від британської розвідки на 10 серпня: що відбувається на фронтах

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Україна, Середа 10 серпня 2022 15:09
Карта війни в Україні від британської розвідки на 10 серпня: що відбувається на фронтах Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 10 серпня від британської розвідки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні. За якою основні напрямки наступу росіян зосереджуються на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Карта війни в Україні від британської розвідки на 10 серпня: що відбувається на фронтах

За даними карти, війська РФ продовжують свій наступ на Донбасі, в тому числі у напрямку Бахмута та Авдіївки. Втім, ЗСУ відбивають штурмові спроби окупантів.

Так, станом на сьогодні, 10 серпня російські окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк-Піски.

Противник намагається вести наступ на напрямках Мінеральне-Авдіївка та Спартак-Авдіївка, але йому це не вдається.

Тим часом ворогу все ж вдалося досягти часткового успіху на шляху села Вершина Донецької області на бахмутському напрямку, на якому окупанти також вели спроби ведення штурмових дій.

У Харківській області тривають бойові дії на напрямку Байрак - Гусарівка, варто зазначити, що цьому в регіоні ЗСУ також вдалося відбити штурм ворога.

Разом з тим на південних фронтах, зокрема, на новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти ведуть атаку українських позицій з танків, ствольної та реактивної артилерії.

Нагадаємо, за даними ранкового зведення розвідки Великобританії, російське командування як і раніше стикається з конкуруючими оперативними пріоритетами - посиленням наступу на Донбасі та зміцненням оборони проти очікуваних українських контратак на півдні.

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Великобританія Війна Росії проти України
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