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Карта войны в Украине на 7 сентября: что изменилось на фронтах

Фото: ВСУ продолжают наступательные операции почти по всей линии фронта (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные начали бои на западе от Балаклеи. Также враг заявил о потере населенного пункта Волоховый Яр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.

Согласно данным карты, вчера начались бои к западу от Балаклеи (Харьковская область). Также россияне заявили о потере Вербовки и Яковенкове. Под контролем ВСУ остается и Майорское. При этом враг имеет определенные успехи у Славного.

Кроме того, украинские бойцы 128 бригады освободили Нововознесенское в Херсонской области.

По состоянию на полдень 7 сентября враг заявил о потере Волохового Яра.

Карта от британской разведки

По данным британцев, украинские военные продолжают штурмовать врага на юге. Ожесточенные бои идут на трех направлениях. Судя по карте, украинские войска вплотную подошли к Снигиревке (Херсонская область).

Что касается наступления российской армии, то незначительные успехи у врага наблюдаются на востоке Украины. Там оккупанты таке пытаются продвинуться на трех направлениях

Напомним, согласно прогнозу бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, украинская армия до конца этого года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. При этом возвращение Крыма возможно уже в 2023 году.

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