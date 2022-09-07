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Карта війни в Україні на 7 вересня: що змінилося на фронтах

Фото: ЗСУ продовжують наступальні операції майже по всій лінії фронту (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові почали бої на заході від Балаклії. Також ворог заявив про втрату населеного пункту Волоховий Яр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstatemap.

Згідно з даними карти, вчора почалися бої на захід від Балаклії (Харківська область). Також росіяни заявили про втрату Вербівки і Яковенкове. Під контролем ЗСУ залишається і Майорське. При цьому ворог має певні успіхи біля Славного.

Крім того, українські бійці 128 бригади звільнили Нововознесенське в Херсонській області.

Станом на полудень 7 вересня ворог заявив про втрату Волохового Яру.

Карта від британської розвідки

За даними британців, українські військові продовжують штурмувати ворога на півдні. Запеклі бої йдуть на трьох напрямках. Судячи з карти, українські війська впритул підійшли до Снігурівки (Херсонська область).

Що стосується наступу російської армії, то незначні успіхи у ворога спостерігаються на сході України. Там окупанти таке намагаються просунутися на трьох напрямках

Нагадаємо, згідно з прогнозом колишнього командувача силами США в Європі Бена Ходжеса, українська армія до кінця цього року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. При цьому повернення Криму можливе вже в 2023 році.

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