Карта войны в Украине на 7 июля: где идут бои

Российские оккупационные войска продолжают штурм на востоке Украины, а также не оставляют попыток вернуть позиции в Харьковской и Херсонской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Liveuamap.
Согласно данным карты, оккупанты продолжают атаки в районе Славянска, Торецка и Северска. Враг планирует выйти на административные границы Луганской области, но украинские бойцы сдерживают наступление.
На Донбассе противник использует все имеющиеся средства - артиллерию, авиацию и другое тяжелое вооружение.
В Харьковской области оккупанты хотят вернуть покинутые позиции и не допустить продвижения украинских войск к границе. Поэтому российская армия активно обстреливает Харьков и область.
На юге Украины вражеские подразделения пытались наступить в районе Лозового, но без результатов. Украинские войска создают условия для контратак в Херсонской области. Чтобы сдержать штурм, оккупанты активно обстреливают не только позиции военных, но и мирных жителей в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже около 36 650 солдат.
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