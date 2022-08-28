Карта войны в Украине на 28 августа: где оккупанты ведут наступления

Обновлена карта боевых действий в Украине на 28 августа. Российские оккупанты ведут массированные наступления, в частности, на Донбассе, а наши защитники отражают атаки врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.
Примечательно, что по новым данным карты, село Бражковка в Харьковской области находится под контролем украинских войск. Впрочем, эти данные требуют официального подтверждения Генштаба.
Известно, что на Авдеевском направлении ВСУ дали жесткий отпор россиянам на направлении Лозовое - Первомайское.
Тем временем на Славянском направлении противник пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Долгенькое и Богородичное, но не имел успеха и отошел.
На Бахмутском направлении российские войска попытались наступать в направлениях вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцево, но украинские защитники остановили и отбросили врага назад.
Кроме того, на Южнобугском направлении оккупанты продолжали поражать из имеющихся видов артиллерийского вооружения районы населенных пунктов.
Напомним, что российские оккупанты вчера пытались наступать с шести разных направлений в Луганской области. Впрочем, на каждом из них были отброшены украинскими бойцами.
Добавим, ранее стало известно, что продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требует кремлевская власть.
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