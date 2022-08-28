Карта войны в Украине на 28 августа: где оккупанты ведут наступления

Примечательно, что по новым данным карты, село Бражковка в Харьковской области находится под контролем украинских войск. Впрочем, эти данные требуют официального подтверждения Генштаба.

Известно, что на Авдеевском направлении ВСУ дали жесткий отпор россиянам на направлении Лозовое - Первомайское.

Тем временем на Славянском направлении противник пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Долгенькое и Богородичное, но не имел успеха и отошел.

На Бахмутском направлении российские войска попытались наступать в направлениях вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцево, но украинские защитники остановили и отбросили врага назад.

Кроме того, на Южнобугском направлении оккупанты продолжали поражать из имеющихся видов артиллерийского вооружения районы населенных пунктов.