Карта війни в Україні на 28 серпня: де окупанти ведуть наступи

Оновлена карта бойових дій в Україні на 28 серпня. Російські окупанти ведуть масовані наступи, зокрема, на Донбасі, а наші захисники відбивають атаки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap.
Примітно, за новими даними карти, село Бражківка в Харківській області перебуває під контролем українських військ. Втім ці дані потребують офіційного підтвердження Генштабу.
Відомо, що на Авдіївському напрямку ЗСУ дали жорстку відсіч росіянам на напрямку Лозове -Первомайське.
Тим часом на Слов'янському напрямку противник намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але не мав успіху та відійшов.
На Бахмутському напрямку російські війська спробували наступати в напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого, але українські захисники зупинили та відкинули ворога назад.
Крім того, на Південнобузькому напрямку окупанти продовжували вражати з наявних видів артилерійського озброєння райони населених пунктів.
Нагадаємо, що російські окупанти вчора намагалися наступати з шістьох різних напрямків у Луганській області. Втім, на кожному з них були відкинуті українськими бійцями.
Додамо, раніше стало відомо, що просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада.
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