Карта войны в Украине на 23 августа: данные разведки Британии
Российские войска продолжают полномасштабное наступление на украинские города. Оккупанты пытаются прорвать оборону на востоке, а также предпринимают попытки контратак на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.
Согласно данным британской разведки, армия России продолжает наступление на трех направлениях - в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Оккупационные войска все так же наносят удары по мирным городам, применяя артиллерию, крылатые ракеты и реактивные системы залпового огня.
В то же время Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать врага на южном направлении и в районе Изюма. На юге украинские защитники пытаются продвигаться возле Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.
Также ВСУ продолжают высокоточно уничтожать тыловые позиции россиян. В частности, вчера Силы обороны Украины накрыли колонну оккупантов в районе Антоновского моста в Херсоне.
Напомним, по данным британской разведки, на выходных Россия начала перебрасывать баржи на позиции для строительства массивного плавучего моста через Днепр, непосредственно рядом с поврежденным Антоновским автодорожным мостом. Однако этот мост будет уязвим для украинских ударов.
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