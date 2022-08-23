Карта войны в Украине на 23 августа: данные разведки Британии

Российские войска продолжают полномасштабное наступление на украинские города. Оккупанты пытаются прорвать оборону на востоке, а также предпринимают попытки контратак на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Согласно данным британской разведки, армия России продолжает наступление на трех направлениях - в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Оккупационные войска все так же наносят удары по мирным городам, применяя артиллерию, крылатые ракеты и реактивные системы залпового огня.

В то же время Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать врага на южном направлении и в районе Изюма. На юге украинские защитники пытаются продвигаться возле Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

Также ВСУ продолжают высокоточно уничтожать тыловые позиции россиян. В частности, вчера Силы обороны Украины накрыли колонну оккупантов в районе Антоновского моста в Херсоне.