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Карта войны в Украине на 20 августа: где оккупанты ведут наступления

Фото: опубликована аткуальная карта войны в Украине по состоянию на 20 августа (mill/ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают активные наступления на ряде направлений на востоке. Впрочем, украинские бойцы отбивают вражеские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

По обновленной геолокации, оккупанты на Донбассе продвинулись в Дачах, также россияне ведут наступление с Сулиговки. Увеличена серая зона возле Песков. При этом ситуация возле Угледара требует уточнения.

Тем временем на Славянском направлении вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, однако получили отпор и отступили.

Вместе с тем на Краматорском направлении россияне неподалеку Ивано-Дарьевки пытаются вести наступление, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении противник наступал в районах Бахмута, Зайцево и Кодемы, успеха не имел, продолжаются бои.

Кроме того, на Харьковском направлении враг вел наступательные бои в районе Борщевой, но безрезультатно, отошел.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских защитников.

Напомним, как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские войска не оставляют своих намерений захватить весь Донбасс. Именно сейчас боевые действия идут вблизи четырех населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей.

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