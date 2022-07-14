Карта войны в Украине на 14 июля: данные британской разведки

Украинские военные продолжают сдерживать штурм врага на востоке, а также наносят удары на юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Минобороны Великобритании, опубликованную в Tiwtter .

По данным карты, самая тяжелая ситуация сейчас на Донбассе. Российские войска пытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако ВСУ сдерживают атаки противника.

Также бои продолжаются в Харьковской области, в частности вблизи Изюма. Также армия РФ обстреливает Харьков и другие населенные пункты области из тяжелого вооружения.

На юге украинские защитники атакуют склады оккупантов с боеприпасами. Кроме того, ВСУ штурмуют врага в направлении Херсона. Также бои продолжаются по линии фронта в Запорожской области и на границе Днепропетровской и Херсонской областей.