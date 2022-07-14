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Карта войны в Украине на 14 июля: данные британской разведки

Новина українською →
Украина, Четверг 14 июля 2022 13:07
Карта войны в Украине на 14 июля: данные британской разведки Фото: украинские военные бьют по складам оккупантам на юге (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают сдерживать штурм врага на востоке, а также наносят удары на юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Минобороны Великобритании, опубликованную в Tiwtter.

Карта войны в Украине на 14 июля: данные британской разведки

По данным карты, самая тяжелая ситуация сейчас на Донбассе. Российские войска пытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако ВСУ сдерживают атаки противника.

Также бои продолжаются в Харьковской области, в частности вблизи Изюма. Также армия РФ обстреливает Харьков и другие населенные пункты области из тяжелого вооружения.

На юге украинские защитники атакуют склады оккупантов с боеприпасами. Кроме того, ВСУ штурмуют врага в направлении Херсона. Также бои продолжаются по линии фронта в Запорожской области и на границе Днепропетровской и Херсонской областей.

Напомним, что вчера ВСУ атаковали склад, командные и опорные пункты оккупантов в Новой Каховке (Херсонская область).

Также украинские защитники уничтожили склад российских военных вблизи Чаплинки, возле админграницы с Крымом.

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