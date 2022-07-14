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Карта війни в Україні на 14 липня: дані британської розвідки

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Україна, Четвер 14 липня 2022 13:07
Карта війни в Україні на 14 липня: дані британської розвідки Фото: українські військові б'юють по складам окупантам на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують стримувати штурм ворога на сході, а також завдають ударів на півдні нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міноборони Великобританії, опубліковану в Tiwtter.

Карта війни в Україні на 14 липня: дані британської розвідки

За даними карти, найважча ситуація зараз на Донбасі. Рросійські війська намагаються вийти на адміністративні межу Луганської та Донецької областей. Проте ЗСУ стримують атаки противника.

Також бої тривають у Харківській області, зокрема поблизу Ізюма. Також армія РФ обстрілює Харків та інші населені пункти області з важкого озброєння.

На півдні українські захисники атакують склади окупантів з боєприпасами. Крім того, ЗСУ штурмують ворога в напрямку Херсона. Також бої тривають по лінії фронту у Запорізькій області та на межі Дніпропетровської і Херсонської областей.

Нагадаємо, що вчора ЗСУ атакували склад, командні та опорні пункти окупантів у Новій Каховці (Херсонська область).

Також українські захисники знищили склад російських військових поблизу Чаплинки, біля адмінмежі з Кримом.

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