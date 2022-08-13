Карта войны в Украине на 13 августа: что происходит на фронтах

В частности, противник пытался продвинуться к Лисичанскому НПЗ. Сейчас на направлении Спорное - Ивано-Дарьевка продолжаются боевые действия.

Также российские войска вели штурмовые действия в направлениях Покровское - Бахмут, Видродження - Вершина, Углегорская ТЭС - Зайцевое, но также успеха не имел и отступил.

Тем временем противник пытается вести наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая, Красногоровка и Спартак - Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад.

Боевые действия продолжаются на направлениях Донецк - Пески и Новоселовка - Александрополь.

Вместе с тем в направлении Сторожевое - Новоселка украинской бойцы успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад.

Известно, что на Южнобугском направлении враг пытался провести наступление, но безрезультатно. На Новопавловском и Запорожском направлении россияне обстреливали позиции наших защитников.

На Харьковском направлении противник продолжил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов.