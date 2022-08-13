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Карта войны в Украине на 13 августа: что происходит на фронтах

Фото: обнародована актуальная карта войны в Украине на 13 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня, 13 августа. Российские оккупанты пытаются вести штурмы на нескольких направлениях, впрочем ВСУ отражают попытки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

В частности, противник пытался продвинуться к Лисичанскому НПЗ. Сейчас на направлении Спорное - Ивано-Дарьевка продолжаются боевые действия.

Также российские войска вели штурмовые действия в направлениях Покровское - Бахмут, Видродження - Вершина, Углегорская ТЭС - Зайцевое, но также успеха не имел и отступил.

Тем временем противник пытается вести наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая, Красногоровка и Спартак - Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад.

Боевые действия продолжаются на направлениях Донецк - Пески и Новоселовка - Александрополь.

Вместе с тем в направлении Сторожевое - Новоселка украинской бойцы успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад.

Известно, что на Южнобугском направлении враг пытался провести наступление, но безрезультатно. На Новопавловском и Запорожском направлении россияне обстреливали позиции наших защитников.

На Харьковском направлении противник продолжил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов.

Напомним, что глава разведки Великобритании дал неутешительный прогноз по войне в Украине.

Ранее сообщалось, как удары украинских военных по мостам на юге повлияли на силы россиян.

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