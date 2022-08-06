Карта войны на 6 августа: актуальные данные о ситуации на фронте

По данным карты, оккупанты усилили обстрелы в Харьковской области, пытаясь вернуть прежние позиции.

Донбасс остается самым тяжелым участком фронта. Оккупанты усиливают штурмы возле Авдеевки, Песков, Бахмута, Северска и Соледара. Однако украинские военные держат оборонные рубежи, оккупанты не смогли зайти в города.

В Запорожской области фиксируется переброска техники и живой силы. Вероятно, армия РФ может готовиться к наступлению на некоторых участках.

В Херсонской области оккупанты также пытаются укрепить оборону. Однако ВСУ переходят к атакам и имеют определенные успехи.

Кроме того, украинские защитники уничтожают российские склады с боеприпасами, а также вражеские командно-оперативные пункты. Это значительно нарушает логистику противника и деморализует его.