Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах

Враг взял под контроль территории на южном направлении от Бахмута. Как видно с карты, село Берестовое (Донецкая область), судя по геолокации, оккупировано российскими войсками, противник наступает в направлении Покровского.

Вместе с тем наши защитники отбили штурм и отвергли русских в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы". При этом враг готовится к наступлению на Северск и Соледар.

Кроме того, оккупанты готовятся к контрнаступлению украинских бойцов на Херсонском и Запорожском направлениях.

Также на Славянском направлении враг открывал огонь, а на Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Петровка, Дементеевка, Русская Лозовая, Чугуев и др.

На Северском направлении россияне продолжают обстреливать пограничья нашей страны, а также враг вел воздушную разведку совместно с войсками Беларуси.

В то же время оккупанты на Южнобугском направлении открывали огонь из артиллерии и нанесли авиаудары.