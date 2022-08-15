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Карта войны на 15 августа: свежие данные о ситуации на фронте

Новина українською →
Украина, Понедельник 15 августа 2022 13:14
Карта войны на 15 августа: свежие данные о ситуации на фронте Фото: ВСУ отбивают штурмы российских войск на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских войск на всей линии фронта на востоке. Однако украинские военные держат оборону и наносят урон врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstatemap.

Карта войны на 15 августа: свежие данные о ситуации на фронте

Север

Российская армия со своей территории ежедневно обстреливает приграничные территории в Черниговской и Сумской областях. Оккупанты используют минометы, артиллерию и РСЗО.

Восток

В Харьковской области оккупанты пытаются штурмовать на севере региона, а также в районе Изюма. ВСУ отбивают атаки и не дают врагу продвинуться дальше.

Донбасс остается самым тяжелым участком фронта. Оккупанты ежедневно штурмуют позиции защитников. Самая тяжелая ситуация вблизи Бахмута, Соледара, Северска, Святогорска и Авдеевки.

В районе Бахмута враг имеет частичный успех, в то же время ВСУ нанесли противнику значительные потери возле Соледара.

Карта войны на 15 августа: свежие данные о ситуации на фронте

Юг

Российские войска пытаются сдержать продвижение ВСУ и активно обстреливают из дальнобойной артиллерии и авиации населенные пункты. Тяжелая ситуация в прифронтовых районах.

В Херсонской и Запорожской области ВСУ атакуют мосты и базы оккупантов, уничтожая их запасы боеприпасов и топлива.

Карта войны на 15 августа: свежие данные о ситуации на фронте

Напомним, в ночь на 14 августа ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

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