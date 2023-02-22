Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Водночас окупанти постійно обстрілюють мирні населені пункти на сході та півдні України.

На інших напрямках, зокрема у Запорізькій та Харківській областях, також йдуть бойові дії, проте не такі інтенсивні. Лінія фронту стабільна.

Окупаційні війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На цих ділянках фронту точаться запеклі безперервні бої.

За даними британської карти, на сході України точаться бої відразу на декількох напрямках. Росіяни не покидають намірів захопити повністю Донецьку та Луганську області.

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Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що росіяни змінили тактику на сході України. Окупанти поблизу Бахмута кидають у бій піхоту, а не техніку, як було раніше.

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