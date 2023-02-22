Карта войны в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

Восток Украины остается самым горячим участком фронта. Украинские военные отбивают атаки российской армии и держат оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
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По данным британской карты, на востоке Украины идут бои сразу на нескольких направлениях. Россияне не покидают намерений захватить полностью Донецкую и Луганскую области.
Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции Сил обороны на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На этих участках фронта идут ожесточенные непрерывные бои.
В других направлениях, в частности в Запорожской и Харьковской областях, также идут боевые действия, однако не столь интенсивные. Линия фронта стабильна.
В то же время оккупанты постоянно обстреливают мирные населенные пункты на востоке и юге Украины.
Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что россияне сменили тактику на востоке Украины. Оккупанты вблизи Бахмута бросают в бой пехоту, а не технику, как было раньше.
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