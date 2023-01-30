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Карта війни в Україні від британської розвідки: де тривають запеклі бої

Фото: британська розвідка оновила карту війни в України на 30 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують тримати оборону на всій лінії фронту на сході, де тривають активні бойові дії. Водночас ЗСУ на деяких ділянках розвивають атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

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Згідно з картою бойових дій від британської розвідки, найзапекліші бои тривають у Донецькій області. Путінські війська штурмують позиції українських бійців у районі Авдіївки, недалеко від окупованого Донецька, поблизу Бахмута, Спірного, Вугледара.

Зафіксоване невелике просування ворога у районі Соледара, де кілька місяців тривали міські бої.

Водночас підрозділи ЗСУ продовжують атаки на Лиманському напрямку, аби прорвати оборону ворога на лінії Кремінна-Сватове у Луганській області.

На інших ділянках фронту, зокрема у Херсонській, Запорізькі та Харківській областях, ситуація залишається стабільною. Російські війська не мають успіхів, але активно обстрілюють прифронтові території.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти намагаються атакувати на чотирьох напрямках на сході України, а на інших - обороняються.

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