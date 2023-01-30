RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта войны в Украине от британской разведки: где продолжаются ожесточенные бои

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 30 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают держать оборону по всей линии фронта на востоке, где идут активные боевые действия. В то же время ВСУ на некоторых участках развивают атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Нажмите на карту, чтобы увидеть подробнее

Согласно карте боевых действий от британской разведки, самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. Путинские войска штурмуют позиции украинских бойцов в районе Авдеевки, недалеко от оккупированного Донецка, вблизи Бахмута, Спорного, Угледара.

Зафиксировано небольшое продвижение врага в районе Соледара, где несколько месяцев продолжались городские бои.

В то же время подразделения ВСУ продолжают атаки на Лиманском направлении, чтобы прорвать оборону врага на линии Кременная-Сватово в Луганской области.

На других участках фронта, в частности, в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, ситуация остается стабильной. Российские войска не имеют успехов, но активно обстреливают прифронтовые территории.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются атаковать на четырех направлениях на востоке Украины, а на других - обороняются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныВеликобритания