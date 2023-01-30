Карта війни в Україні від британської розвідки: де тривають запеклі бої

Українські захисники продовжують тримати оборону на всій лінії фронту на сході, де тривають активні бойові дії. Водночас ЗСУ на деяких ділянках розвивають атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

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Згідно з картою бойових дій від британської розвідки, найзапекліші бои тривають у Донецькій області. Путінські війська штурмують позиції українських бійців у районі Авдіївки, недалеко від окупованого Донецька, поблизу Бахмута, Спірного, Вугледара.

Зафіксоване невелике просування ворога у районі Соледара, де кілька місяців тривали міські бої.

Водночас підрозділи ЗСУ продовжують атаки на Лиманському напрямку, аби прорвати оборону ворога на лінії Кремінна-Сватове у Луганській області.

На інших ділянках фронту, зокрема у Херсонській, Запорізькі та Харківській областях, ситуація залишається стабільною. Російські війська не мають успіхів, але активно обстрілюють прифронтові території.